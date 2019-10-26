مع دعاء فاروق.. أول ظهور لمي كساب بعد إنجاب طفلها الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة دعاء فاروق صورة تجمعها بالفنانة مي كساب، بعد أن أنجبت طفلها الثالث "نوح"، أمس الجمعة بأحد المستشفيات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت المذيعة دعاء: "مبروك يا ميوي تشريف نوح محمد الدنيا، ربنا يجعله سند ليكي ولأخواته ويحفظه ويفرحكم بيه". Advertisements مي كساب متزوجة من مطرب المهرجانات "أوكا"، ولديهما ابنتان هما "فريدة"، "داليدا"، قبل إنجاب نوح. يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب فيلم "الطيب والشرس واللعوب"بطولة بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طارق الإبياري، عمرو وهبة، شادى ألفونس، حسام داغر، وياسر الطوبجى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله.

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