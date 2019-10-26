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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت دانا حمدان صورة مجمعة في إطار واحد لشقيقتها الفنانة ميس حمدان، والفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة بعيد ميلادهما.
وعلقت دانا على الصورة: "ودخلنا موسم برج العقرب، الأختين كل سنة وأنتم أحلى حاجة في حياتي، ويخليكم ليا، أحبكم".
الفنانة ميس حمدان هي من مواليد 31 أكتوبر الجاري عام 1982، أما الفنانة مي سليم من مواليد 6 نوفمبر عام 1983.
وتشارك الفنانة مي سليم في مسلسل "حواديت الشانزايزية"، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد.
يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت في عام 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورتين نادرتين.. دانا حمدان تهنئ "مي وميس" بعيد ميلادهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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