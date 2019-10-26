"لكم حرية التخيل".. علي الطيب يهنئ أمينة خليل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان على الطيب صديقته الفنانة أمينة خليل بعيد ميلادها الـ31، الموافق اليوم.

ونشر الطيب صورة تجمعه بأمينة، من كواليس مسلسل "قابيل"، الذي عرض رمضان الماضي، وعلق: "طبعا كل اللي هيشوف الصورة دي هيقول ده عبدالرحمن و سما في الجزء التاني من مسلسل قابيل، ولكم حرية التخيل".

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وأضاف: "بس كل ما في الموضوع إن النهارده عيد ميلاد أمينة هانم خليل وبكل الحب أيتها الإنسانة الموهوبة الحقيقية، كل سنه وإنتي أشطر وأطيب يا منمن، عقبال سنين كتير أوي".

وتحتفل الفنانة أمينة خليل بعيد ميلادها اليوم، إذ أنها من 26 أكتوبر عام 1988.

وشارك الفنان على الطيب في مسلسل "قابيل"، خلال رمضان الماضي، بطولة الفانة أمينة خليل، محمد ممدوح، ومن تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، إخراج كريم الشناوي.