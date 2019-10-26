فيديو وصور| رافعة علم لبنان.. إليسا تنضم للمتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بانضمامها للمظاهرات، التي يقوم بها الشعب اللبناني احتجاجا على الأوضاع المعيشية والحالة الاقتصادية.

وتداولت صور ومقاطع فيديو للفنانة إليسا، خلال مشاركتها في المظاهرات، وظهرت حاملة علم بلادها، وسط المتظاهرين أمام ساحة الشهداء وسط بيروت.

وعلقت الفنانة اليسا منذ أيام، عبر حسابها بموقع "تويتر"، على الأحداث التي تدور حول مساعدة الصليب الأحمر في نقل بعض الوزراء: "مش الصليب الأحمر اللبناني يللي عم ينقل وزرا، وبيهمني وضّح هالموضوع لأنو مهمتن إنسانية، وهني واقفين حد كل شخص بالساحات، ومش هني المقصودين بسيارات الإسعاف اللي نقلت المسؤولين".

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان، والتي انطلقت منذ عدة أيام.