هاني رمزي تعليقًا على صورته طفلًا: "السماعة أكبر مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي، على التفاعل مع متابعيه بمناسبة عيد ميلاده الـ 55، الذي يوافق اليوم السبت 26 أكتوبر، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

ونشر هاني صورة من طفولته ظهر فيها ممسكا بسماعة التليفون، وعلق: "دي صورتي وأنا صغير.. السماعة أكبر مني".

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ووجه هاني، الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده، قائلاً: "وشكراً لكل اللي هناني بعيد ميلادي.. أحلى أيام، أحلى أصحاب، أحلى جمهور".

يُذكر أن هاني رمزي، كُرم مؤخرًا من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب في دورته الثانية، عن مجمل أعماله الكوميدية.