تراند اليوم : شاهد.. بطلة الفيديوهات الجنسية تفكر في الانتحار بعد صورة جديدة...

هجوم شديد تعرضت له الفنانة مني فاروق، بطلة الفيديوهات الجنسية التي انتشرت في مصر منذ فترة مع المخرج خالد يوسف ، من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة مع صديق لها.

وفور نشر الفنانة الصورة علي صفحتها على الفيسبوك هاجمها النشطاء ومنها تعليق أجبرها علي الرد، حيث قال أحد المتابعين: "يا أستاذة نصيحة مني ابعدي خالص عن الوسط الفني.. ماحدش هينسى ليكي الفديوهات بتاعتك.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. ليه مصره الشباب يفضل يفكرك بيها".

وردت فاروق على التعليقات قائلة: “انتو عارفين أن ردودكم دي ممكن توصل أي حد للانتحار ، ربنا يهديكم”.



