نوفمبر المقبل.. حفل إعادة تقديم أغاني الفرقة العالمية لينكين بارك

تستضيف درب 1718، يوم السبت الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، حفل إعادة تقديم أغاني الفرقة العالمية لينكين بارك. لينكين بارك. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 107 جنيهًا. جنيهًا. Advertisements وتم تأسيس لفريق في مارس ٢٠١٩ن بواسطة إدوارد سمير المغني الأساسي، والفريق يهدف إلى إعادة تراث فريق الروك الكبير لينكين بارك في الشرق الأوسط.

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