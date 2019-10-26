سارة عبدالرحمن بصورة نادرة: شكرًا يا سرحان

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن صورة نادرة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة من خلالها وهي في سن العشرين، وأعربت عن أهمية السرحان، والتفكير المستمر قائلة: "وأنا في سن صغير كنت باهرب من مواقف كتير بالسَرَحان. ساعتها كنت محتاجاه عشان اعرف أكمل و يمكن ده أكتر حاجة ساعدتني إني

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أنمي خيالي.. و مبسوطة إن دلوقتي عندي القدرة إني أفصل في أي لحظة وأعرف أستخدم الخيال ده.. بس انا دلوقتي محتاجة التركيز و الحضور. ف شكرا يا سرحان و يا اوڤر ثينكينج و يا أحلام اليقظة.. هارجعلكم أما احتاجكم".

يذكر أن الفنانة سارة عبدالرحمن شاركت سابقًا في بطولة مسلسل "سابع جار"، وهو من تأليف هبة يسري، وإخراج آيتن أمين، ونادين خان، وبطولة كل من دلال عبدالعزيز، شيرين، أسامة عباس، هاني عادل، نيكولا معوض، محمود البزاوي، هيدي كرم، صفاء جلال، محمد علاء، أحمد داش، رحمة حسن، محمود الليثي، ياسمين نيازي.