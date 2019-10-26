شاهد.. تامر حسني يكشف كواليس حفل الرياض

طرح النجم الكبير تامر حسني فيديو، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كشف من خلاله كواليس حفل موسم الرياض.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من محمد

عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.

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يذكر أن النجم تامر حسني أحيا يوم الجمعة 18 أكتوبر الماضي، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح بوليفارد في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.