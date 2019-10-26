سينمات مازالت تعرض فيلم الفيل الأزرق 2.. تعرف عليها

تصدر فيلم الفيل الأزرق 2، مؤشرات البحث عبر موقع جوجل مصر، اليوم السبت، وذلك بعد نجاحه في تحقيق إيرادات قدرها 102 مليون 142 ألف 456 جنيه، خلال 3 أشهر عرض بالسينمات. وفيما يلي نعرض أماكن مشاهدة فيلم الفيل الأزرق 2: سينما بوينت 09:45 صباحا 12:15 ظهرا 02:45 عصرا 05:15 مساء 07:45 مساء 10:15 مساء 12:45 ليلاً سينما بندر المعادي حفلات 9:45 صباحا 12:45 ظهرا 3:45 عصرا 6:45 مساء 9:45 مساء 12:15 ليلاً سينما بورتو كايرو 10:15 صباحا 01:15 ظهرا Advertisements 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:45 ليلاً. سينما أمريكانا بلازا 09:45 صباحا 12:15 ظهرا 02:45 عصرا 05:15 مساء 07:45 مساء 10:15 مساء 12:45 ليلاً. سينما صن سيتي 10:15 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:45 ليلاً.

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