صور.. تشييع جثمان قاسم الدالي من مسجد السيدة نفيسة

شيع منذ قليل جنازة الفنان قاسم الدالي، من مسجد السيدة نفيسة، وحضر الجنازة العديد من نجوم الفن.
ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا بمسجد الخلفاء الراشدين، بالجيزة.
وكان الفنان قاسم الدالي ولد في 21 فبراير عام1939، ومن أبرز مسرحيات الفنان الراحل: "مريض بالوهم، اثنين على دبوس، مين جوز مين، عبود عبده عبود، الدور الرابع شقة 9 ".
ومن أشهر أعماله التلفزيونية: "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا"، مسلسل "خبير"، الذي كان آخر أعماله، وتم عرضه في عام 2013.
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