النجمة زين عوض تطلق أغنية يا أكثر من تمنيته بالتعاون مع فايز السعيد

أطلقت النجمة الأردنية زين عوض أغنيتها الجديدة بعنوان "يا أكثر ما تمنيته" والتي تعاونت فيها مع نخبة من أهل الموسيقى في أكثر من بلد عربي.

وفي تصريحات خاصة قالت زين إن تأخرها في طرح الأغنية أمر مبرمج مشيرة إلى أن هذا يحصل دائما في مسيرتها.

وعللت ذلك بالقول إنها كالعادة تفضل انتقاء أعمالها بعناية فائقة وبشروط سليمة تكفل نجاح المشروع وقبول الجمهور له.

وعن مشروعها الجديد كشفت عن أهم عناصر النجاح فيه وهو التنويع في الجنسيات العربية التي اشتغلت فيه.

وقالت:" تكفي الإشارة إلى أن كاتب الكلمات هو شاعر يمني والملحن مصري والموزع أردني.. والعمل بطبيعة الحال خليجي".

ووجهت الشكر لكل من تعاون معها على إنجاح الفكرة وبخاصة الموسيقار الكبير فايز السعيد الذي تولى الإشراف على الأغنية.

وتعاونت زين مع الشاعر محمد القاسمي والملحن عمرو الشاذلي فيما وزعها فراس عودة وتولى تسجيلها أستوديو الفن أحمد أبو عربش وهندس الصوت بشار البكر.

وعن مشاريعها المقبلة قالت إنها تستعد لطرح أغنية مدلي شعبي لسمراء البادية سميرة توفيق وسيوزعها محمد القبيسي الذي سبق ووزع لها شبابنا شوباشو.

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