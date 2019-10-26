تراند اليوم : ليلة تشبه الحلم .. أصالة تحكي تفاصيل مشاركتها بموسم الرياض

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا غنائيا، أمس، في أمسية غنائية بعنوان “ليلة عبد الرحمن بن مساعد”، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة صورًا لها من الحفل، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “هناك ليالٍ تُشبه الحلم، وليلة الأمس كانت ساحرة، فيها شجن وعلوّ وارتقاء، فيها حبّ واحتفال بالمُحتفى به، فهو ليس شاعرا مُبدعا فقط، بلّ هو مهندس شعور وطبيب روح، يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآلئ الشّعر أجملها، ليصيغها عقداً يُزُين صدر الحياة”.

وتابعت أصالة: “كانت ليلة أمس باختصار مُذهلة، وشبيه الرّيح سيّدها، ومنّ عظيم حظّي أنّي كنت جزءا منّ هذه الليلة، ليلة عبدالرحمن بن مساعد، موسم الرياض”.

وانطلق موسم الرياض يوم 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

يذكر أن طرحت أصالة، مؤخرًا آخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان” فى قربك”، وضم الألبوم “10 أغانٍ.