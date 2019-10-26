تراند اليوم : محمد إمام يتصدر البوستر الدعائي الأول لفيلم «لص بغداد»

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “لص بغداد” للنجم محمد عادل إمام عن البوستر الدعائي الأول له.

ونشرت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” البوستر، وعلقت: “أكبر سرقة في تاريخ السينما لسة ماحصلتش، بس هتحصل في لص بغداد باستخدام أعلى تقنيات الجرافيك في العالم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط”.

وتصدر النجم محمد إمام البوستر منفردا ممسكا بشعلة بيده اليسرى، وفي يده اليمنى مسدس، ومن حوله عقارب.

وكشفت الشركة من خلال البوستر أن الفيلم منتظر عرضه في يناير 2020، أي خلال إجازة منتصف العام المقبل.

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وانتهت أسرة الفيلم مؤخرًا من تصوير العديد من المشاهد الخطيرة، التي صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، وداخل أحد حمامات السباحة في مدينة 6 أكتوبر، كذلك مشاهد الغردقة أيضًا التي صورت تحت الماء بقيادة مصمم الأكشن “أندرو” وفريقه.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.