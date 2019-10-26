تراند اليوم : أول ظهور لابنة دينا فؤاد بعد غياب.. هل تشبهها؟

كشفت الفنانة دينا فؤاد، عن صورا جديدة تجمعها بابنتها زينة، حيث ظهرا سويا وهما يرتديان نفس الفستان الأسود المنقوش، بعد غياب ابنتها لفترة طويلة عن أعين الإعلام.

ونشرت دينا فؤاد، صورا لابنتها زينة عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام”، حيث ارتديا نفس موديل الفستان المنفوش، وعلقت: “هدية ربنا ليا”.

يذكر أن دينا انفصلت عن زوجها خلال الفترة الماضية، حيث وجهت رسالة له، قائلا: “أنت إنسان محترم جدًا وأبو بنتي وأول حظي.. بيننا علاقة محترمة وصداقة وبنت منورة حياتي وحياتك”.

كانت دينا فؤاد قد قدمت خلال الفترة الماضية، مسلسل “قيد عائلي”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، من بطولة: صلاح عبد الله، وبوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، ودنيا عبد العزيز، وسيمون.

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ودارت أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

فيما انضمت دينا فؤاد إلى طاقم عمل مسلسل “الأخ الكبير” للفنان محمد رجب، وبطولة: عبير صبري، وهبة مجدي، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وهاجر أحمد، وراندا البحيري.