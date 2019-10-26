رامي جمال يشوّق جمهوره بهذه الصورة

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنان المصري رامي جمال من تسجبل جميع أغاني ألبومه الجديد، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن.
وعمد رامي على تشويق جمهوره للألبوم المنتظر، حيث نشر صورة جديدة له وارفقها بكلمة “قريبًا” في إشارة منه إلى قرب موعد طرح العمل.
وأعلن رامي جمال في وقت سابق عن أن الألبوم تم تسليمه إلى شركة “نجوم ريكوردز” استعدادًا لطرحه في الأسواق.
ويتعاون جمال فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أحمد المالكي، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد عرفان، نادر عبدالله ورفيق نجيب.
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