“نتفليكس” تكشف عن هوية بطل أول مسلسلاتها باللهجة المصرية

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت منصة البث الرقمي “نتفليكس”، عن هوية الممثل الذي سيلعب بطولة أول مسلسلاتها باللهجة المصرية.

وأعلنت “نتفليكس” عن أن الممثل المصري، أحمد أمين، سيقوم ببطولة مسلسل “ما وراء الطبيعة”، مشيرة إلى أنه سيجسد دور الدكتور “رفعت إسماعيل”، وأن تصوير العمل سيبدأ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واشتهر أحمد أمين في تقديمه للبرنامج التلفزيوني الساخر “البلاتوه” على فضائية “النهار” المصرية، وكذلك في تقديمه دور “سمسم” بالمسلسل الكوميدي “الوصية”، الذي شاركه في بطولته الممثل أكرم حسني.

ومسلسل “ما وراء الطبيعة” مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويتناول سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور “رفعت إسماعيل” خلال فترة ستينيات القرن الماضي، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

وفي سياق متصل، قال عمرو سلامة، المخرج والمنتج التنفيذي لمسلسل “ما وراء الطبيعة” في بيان رسمي: “يقدم أحمد أمين أداء يتسم بالأصالة، مع حضور قوي على الشاشة، لذلك شعرنا بأنه الشخص المناسب لتجسيد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل. ومع وجود ممثل موهوب مثله إلى جانب المؤثرات الخاصة المذهلة لدينا، نحن متشوقون للبدء بتصوير العمل الشهر المقبل”.