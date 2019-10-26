ماجد المهندس يحيي “ليلة سهم” على مسرح “فنان العرب”

متابعة بتجـــــــــــرد: يشارك النجم ماجد المهندس في إحياء “ليلة سهم” ضمن فعاليات “موسم الرياض” التي تقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي مشاركة المهندس في “ليلة سهم” مساء 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى جانب الفنانين رابح صقر، نوال الكويتية، أصالة، أميمة طالب واسماعيل مبارك.
وأعلن ماجد المهندس عن مشاركته في إحياء ليلة سهم على مسرح “فنان العرب” الذي تم تدشينه مؤخرًا تقديرًا لمسيرة الفنان السعودي القدير محمد عبده، من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “ألتقيكم في ليلة المبدع سهم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 تاريخ ٥ نوفمبر”.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس كان قد أصدر مؤخرًا أغنيتين الأولى تحمل اسم “كيف المسا” من كلمات شاعرة الامارات جنان، لحن وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، والثانية بعنوان “كل السماء” من كلمات فهد، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم.
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