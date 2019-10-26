مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر!

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت الفنانة مي حريري للسرقة بعد أن تم قرصنة حسابها الخاص على موقع ” فايسبوك “.

وأكّدت مي أنها أرسلت إلى شركة ” فايسبوك ” كافة المستندات اللازمة لإستعادة الحساب إلا أن الشركة لم تتجاوب معها حتى الآن.

مي حذّرت من أي رسائل مشبوهة يرسلها المقرصن مشيرة إلى أنها تمكّنت من معرفة مكان سكنه وهي منطقة ” السلمية ” في حلب سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مي حريري الفنية، هي أغنية “أنا وهوي” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع طوني سابا، والتي طرحتها في شهر آب/أغسطس الماضي.