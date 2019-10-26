نوال الكويتية تُهدي جمهورها ألبوم الحنين.. في هذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة نوال الكويتية لطرح ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم “ألبوم الحنين” خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت نوال عن البرومو الترويجي الأوّل للألبوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشارت بتعليقها عليه إلى أن العمل سيصدر يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل “ألبوم الحنين 18/11/2019”.

“ألبوم الحنين” تتولى إنتاجه شركة “وان بروداكشن” في أوّل تعاون لنوال معها، حيث أعلنت الكويتية عن تعاقدها مع الشركة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

لمشاهدة برومو “ألبوم الحنين”: