ميشال فاضل يفتتح أولى أمسيات مسرح المجاز

يلتقي جمهور الموسيقى والغناء مع نخبة من ألمع نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي، في انطلاقة الموسم الجديد لأمسيات مهرجان “هلا بالمجاز”، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، بين نوفمبر 2019 حتى ابريل 2020.

ويستضيف مسرح المجاز في أولى أمسياته الغنائية، عند 9:00 مساءً يوم الجمعة 15 نوفمبر الموزع الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، أحد أشهر الموسيقيين اللبنانيين، وعازف البيانو في فرقة السيدة فيروز، وصاحب البصمة في الكثير من الأعمال الغنائية المتميزة لمجموعة من أهم المغنيين العرب، الذي استطاع أن يقدم للجمهور العربي والعالمي مجموعة متنوعة من الأعمال التي تدمج ما بين الإيقاعات الشرقية والغربية ببصمة خاصة ومميزة.

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ويرافق فاضل في الحفل، أربعة مغنيين يجمعون ما بين الغناء الغربي والعربي والسوبرانو، وهم مغني الأوبرا مارك رعيدي، وريتا بو صالح، ودينزل وايت، وكيونا ماك كولوم، ، كما يشاركه الحفل أوركسترا “كييف فيرتوزي“، بقيادة المايسترو وعازف التشيللو الشهير دميتري يابلونسكي، والتي تضمّ كوكبة من أبرز الموسيقيين الأوكرانيين الحائزين على جوائز عالمية، حيث استطاعت وخلال مسيرتها أن تحقق شهرة واسعة في أوكرانيا والعالم، إذ قدمت في عامها الأول 120 حفلاً موسيقياً في كلّ من أوكرانيا وأذربيجان وإسبانيا وسويسرا، وفي العام 2019 جابت الفرقة وفي إطار جولة عالمية عدداً من دول أمريكا الجنوبية.

وحول انطلاق الأمسيات، قال سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمدير التنفيذي لمسرح المجاز:” يستعد مسرح المجاز من جديد ليقدم لجمهوره نخبة من الفنانين العرب الذين تركوا في مشوارهم الفني بصمة لافتة، ونحرص على الدوام بأن نحتفي بإبداعات فنانين قدموا خلال مسيرتهم منجزات فنية أصيلة تعكس جمال الفنون، حيث نركز في كلّ موسم على استضافة أسماء عربية لها وزنها وقيمتها على الساحة الفنية لنثري ذائقة الجمهور”.

وتابع علاي:” طوال سنوات اختار مسرح المجاز لنفسه مكانة ثقافية وفنية متميزة تليق بمكانة الشارقة كعاصمة للفنون والثقافة والإبداع، مستضيفاً وعلى امتداد أمسيات طويلة أسماء لامعة على صعيد الغناء والموسيقى العرب، هذا الثراء الفني الذي أردنا له أن يكون فرصة للجمهور للالتقاء بفنانيهم المفضلين من على أرض الشارقة، ونأمل من خلال انطلاقة الموسم الجديد أن نشهد حضوراً استثنائياً كالأعوام السابقة، يعزز من أهدافنا في تلبية ذائقة الجمهور وترك ذكرى جميلة تبقى في أذهانهم”.

وخلال مسيرته قدّم ميشال فاضل جملة من الأعمال المتميزة التي وضعته في الصف الأول على صعيد الموزعين الموسيقيين، فهو الذي بدأ مشواره الفني في عمر 8 سنوات، متأثراً بوالده الموسيقي فؤاد فاضل، حيث انطلق في هذا المجال مشاركاً بمسابقة موسيقية خاصة للشباب فاز بها بالمركز الأول ليظهر بعدها بعمر صغير في مهرجانات عدّة صقلت موهبته وشخصيته الفنية حتى بدأ في هذا المجال كموسيقي في العام 1996، مؤلفاً لموسيقى إعلانات وبرامج تلفزيونية، وفي العام 2000 حصل على جائزة أفضل عازف في بطولة العالم للفنون المسرحية.