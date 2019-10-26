مُصممة أزياء شهيرة تسقطُ على منصّة العرض.. والمتابعون يتفاجأون بردّة فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت مصممة الأزياء الباكستانية سابا أسعد لموقف محرج أثناء سيرها على منصة عرض الأزياء في أسبوع الموضة بباكستان 2019، الذي ضم عددًا من كبار المشاهير الفن ونجوم المجتمع.
ولم تنج أسعد عارضة الأزياء المعروفة لدى الأوساط الفنية من السقوط على منصة العرض، عندما كانت تسير ثم تداخل كعب الحذاء العالي الذي كانت ترتديه مع طرف ثوب كان يتدلى من زميلتها بالعرض شانييرا أكرم، زوجة لاعب الكريكيت الباكستاني والمعلق الرياضي على المباريات وسيم أكرم، لتسقط سابا على الأرض.
وما أن تداولت مواقع الفنية مقطع الفيديو حتى انتشر بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وتسبب في حالة تعاطف واسعة مع مصممة الأزياء، بينما تفاجأ وسخر آخرون من حالة "اللامبالاة" التي ظهرت عليها.
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