محمد فؤاد يكشفُ سرّ غيابه عن الساحة الفنية.. ويؤكّد: سأعود بقوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمد فؤاد سرّ غيابه عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن اعتاد على تقديم أعمال فنية سواءً من خلال الغناء أو التمثيل كل عام.
وقال فؤاد في تصريح خاص لـ"فوشيا" إنه لم يكن يرغب في العمل الفني خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث التي شهدتها مصر من دعوات للتظاهر ووجود حرب عليها من أكثر من جهة، حسب قوله.
وأوضح: "الآن أنا اطمأننت على البلاد بعد فشل دعوات التظاهر، كثيرون حاولوا إحباطي واتهموني أنني حصلت على أموال من أجل الدفاع عن الحكومة والنظام، ولكني لا أتأثر بهذا الكلام".
وتابع فؤاد: "سأعود بكل قوة لجمهوري من خلال أغانٍ جديدة وأعمال فنية، أرغب في العمل بشدّة وتقديم فن يليق بمصر وشعبها".
وأردف: "حاليًا أعقد جلسات عمل لاختيار أغانٍ جديدة، لم أستقر على طرحها بشكل منفرد أو الانتظار وجمع الأغاني في ألبوم جديد، كما أرغب في العودة للسينما أو التلفزيون، وسوف أستقر على قراري النهائي بعد العثور على سيناريو جيد".
يُذكر أنّ آخر ظهور لفؤاد كان عندما صعد إلى مسرح النصب التذكاري المقام بمدينة نصر في احتفالية المصريين دعمًا للاستقرار ردًا على الدعوات للتظاهر ضد النظام المصري.
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