سارة الأميري ضمن 100 امرأة ملهمة في العالم.. ماذا فعلت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في الإمارات، ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم.

وذكرت "بي بي سي " أنها اختارت الأميري نظرًا لقيادتها الفريق العلمي للمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

وكانت "بي بي سي" بثت مقطع فيديو يظهر الأميري وهي تتحدث عن تجربتها في قيادة الفريق العلمي للمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ.

وأوضحت الأميري وهي تنظر إلى مدينة دبي وما تشهده من تقدم وتطور عمراني من شرفة مكتبها: "هذا المشهد ملهم جدًا.. إن كان هناك أي تحد فأنا أجلس وأفكر في الطريقة الأنسب من أجل تحقيق هدفي".

ولفتت إلى أنه من الطبيعي جدًا أن يفكر أي شخص في أن يسألها كيف ستعملين في مجال الفضاء؟ أين تعيشين؟، موضحة أن شغفها وحبها للفضاء وعلومه منذ أن كانت في سن التاسعة دفعها لتحقيق حلمها في أن ترى الأرض من الفضاء.

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وأضافت الأميري: "تمكنت من مواجهة التحديات لتحقيق هدفي الذي تولد عندي في فترة التسعينيات، وبعد أن حصلت على شهادة الهندسة، انضممت إلى مركز محمد بن راشد للفضاء".

وتابعت: "مسبار الأمل مهمته أن يصل المريخ بحلول عام 2021، تزامنًا مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة".

واختتمت بالقول: "يجرى التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على يد فريق إماراتي يعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم لاكتساب جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها؛ إذ تشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموله بالكامل، في حين يطور مركز محمد بن راشد للفضاء المسبار بالتعاون مع شركاء دوليين".