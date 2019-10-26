عائشة بن أحمد تنشر مقطع فيديو من كواليس "الفلوس" وتطرح سؤالاً على الجمهور

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد فيديو عبر حسابها بـ"إنستغرام"، من كواليس تصوير فيلمها الجديد "الفلوس" مع النجم تامر حسني.

وعلقت عائشة بن أحمد على الفيديو قائلة: "هايلة من فيلم الفلوس رأيكم في اللوك الجديد"، لتلقى الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها مبدين إعجابهم بـ"لوك" شعرها.

وكانت دولار فيلم للإنتاج الفني، قد طرحت مؤخرا، الإعلان التشويقي لفيلم النجم تامر حسني "الفلوس"، المقرر طرحه خلال موسم إجازة نصف العام الدراسي، بعد أن قررت الشركة المنتجة تأجيل عرضه بدلا من 2 أكتوبر الجاري.

وكانت بعض السينمات طرحت الملصق الدعائي للفيلم بموعد عرضه في 2 أكتوبر، وبعدها تم استبدالها لتحمل بعدها عبارة قريبا.

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وكانت الشركة المنتجة قد قامت بتغير اسم الفليم أكثر من مرة حيث أنه كان يحمل في البداية اسم "حمزة" ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، ثم "الجوكر" وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى "الفلوس"، وكان من المقرر له أن يعرض في موسم فص الصيف، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر الحالي، ولكن تقرر تأجيل العرض لموسم إجازة نصف العام الدراسي.



الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

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