محمد قماح يؤكد أن ألبومه الجديد يتناول أفكار مختلفة ويضم 7 أغاني

بدأ المطرب محمد قماح في ألبومه الجديد، المقرر طرحه 2020، حيث يعقد جلسات عمل مع عدد كبير من الشعراء منهم أحمد مرزوق، وعمرو مهدى، وطارق مجدي، و يتولى توزيع الألبوم محمود صبري، ويتضمن الألبوم 7 أغنيات، ويلحنها محمد قماح.

من ناحية أخرى قال قماح إنه يراهن على هذا الألبوم، موضحًا أنه يتناول من خلاله أفكار مختلفة معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور.

وطرح قماح مؤخرًا ألبومه الجديد "ليالي زمان" وضم 8 أغنيات متنوعة، كما قدم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، أغنية لمساندة المنتخب المصرى، بعنوان "شهر الصيام"، وهي من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.

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