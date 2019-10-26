أشرف زكى ينهى الخلاف بين رامي غيط ولمنتج محمد أبو العزم بعد خصام 4 أعوام

فى جلسة صلح أنهى الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الخلاف الذي كان بين الفنان رامي غيط والمنتج محمد أبو العزم على فيلم "المواطن بورص" الذي تم طرحه منذ حوالي 4 سنوات حيث كان الخلاف على مستحقات مادية ولم يحصل وقتها رامي عليها.

كان الفنان رامي غيط قد قام ببطولة فيلم "المواطن برص" إلى جانب قيامه بإخراج الفيلم الذي كان من إنتاج محمد أبو العزم" إلا أنه لم يحصل على مستحقاته المادية من المنتج سواء عن الإخراج أو التمثيل رغم طرح العمل في دور العرض السينمائية وبيعه للقنوات التلفزيونية المختلفة، وهو ما دفع غيط لرفع دعوة قضائية يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية وقتها .



فيلم "المواطن بورص" من بطولة رامي غيط، ودينا فؤاد، وسامى مغاورى، ورجاء الجداوى، ولطفى لبيب، سيناريو وحوار رفيق مكرم .

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