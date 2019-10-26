آسر ياسين يستكمل تصوير مشاهده في فيلم"صاحب المقام" في مستشفى

يستكمل النجم آسر ياسين مشاهده في فيلم "صاحب المقام" بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، ويجسد ضمن أحداثه شخصية شاب مليونير، يواجه مجموعة من المشكلات، ويتعرض بسببها لمواجهة مجموعة من "أولياء الله الصالحين" والتي تجسدها النجمة يسرا، والفنانة أمينة خليل.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

يذكر أن آسر ياسين ظهر كضيف شرف فى المشهد الأخير من فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم للمخرج طارق العريان، وإخراج صلاح الجهينى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً عريضا منذ طرحه .



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