علي الحجار يطرح أغنيته المصورة الجديدة "اللي اشترى" عبر يوتيوب

طرح المطرب علي الحجار، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "اللي اشترى"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".



"اللي اشترى".. كلمات حسن رياض، وألحان حسن زكي، وتوزيع مادو، وأخرج الكليب هاشم طاهر.



ويُحيي "الحجار" حفلا غنائيا يوم الخميس 7 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، المقام في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر، على مسارح الدولة.



ويفتتح الكينج محمد منير فعاليات المهرجان، بحفلا غنائيا يوم 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويوم السبت 2 نوفمبر الفنان مدحت صالح، ويحيي النجم مروان خوري حفل يوم الأحد 3 نوفمبر، ويوم الإثنين 4 نوفمبر أمير الغناء العربي هاني شاكر، بينما تحيي أنغام حفل يوم الأربعاء 6 نوفمبر، والخميس 7 نوفمبر الفنان علي الحجار، والجمعة 8 نوفمبر الفنان عاصي الحلاني، والسبت 9 نوفمبر الموسيقار الكبير عمر خيرت، والأحد 10 نوفمبر النجم اللبناني وائل جسار، ويوم الإثنين 11 نوفمبر الفنانة فايا يونان، وتختتم أصالة فعاليات المهرجان النجمة السورية أصالة يوم 12 نوفمبر.

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