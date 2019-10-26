وفاة قاسم الدالي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 80 عاما

أعلن المخرج محمد الدسوقي عن وفاة صديقه الممثل قاسم الدالي عبر حسابه بموقع Facebook: "توفى إلى رحمة الله الفنان قاسم الدالي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، مع السلامه ياغالي".

قاسم الدالي من مواليد فبراير 1939، وحصل على بكالوريوس التجارة، وقدم عددا من الأدوار الصغيرة فى السينما المصرية، وكان دائم الاهتمام بأمور نقابة المهن التمثيلية والتواجد بها باستمرار.

وشارك الدالي في العديد من الأعمال أشهرها: "الفرن" و"النمر والأنثى" و"المشبوه" و"رمضان فوق البركان" و"أنا اللى قتلت الحنش"، كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها "بنت الأيام" و"التوأم" و"سامحوني ماكنش قصدي" و"امرأة من زمن الحب" و"جحا المصري" و"وجع البعاد" و"نسيم الروح" و"عدى النهار" و"للثروة حسابات أخرى" و"الأصدقاء".

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