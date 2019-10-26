تونس تفتتح النسخة الرابعة من احتفال سينما الموضه بالتزامن مع أيام قرطاج السينمائية

تفتتح تونس النسخة الرابعة من "احتفال سينما الموضة" مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 1 نوفمبر والذي أسسه المنظم نزار شرقي، وهو أحد المتخصصين في تنظيم الفن ومصمم رقص موهوب، وذلك في جناح خليج قمرت مع حضور نخبة من أكبر مشاهير الفن والموضه في تونس، وعارضات أزياء.

وسُيقدم في الإحتفالية 6 من كبار مصممي الأزياء والعلامات التجارية إبداعاتهم الجديدة المبتكرة.

. وسيحيا الحفل عدد من كبار النجوم أبرزهم، المغنية NAbiha Karawli ، والنجمة Manel Amara كما تشهد الإحتفاليه العديد من المفاجآت الأخرى

إحتفال سينما الموضة هو حدث يتزامن مع أيام قرطاج للأفلام (JCC 2019) بهدف الانضمام إلى السجادة الحمراء في منصة الأزياء الراقية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

ليلي علوي في أيام قرطاج السينمائية لهذا السبب

محمد صيام المصري الوحيد في لجان تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية