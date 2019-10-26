شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسلسلات فى مواقع التصوير استعداداً لموسم الشتاء أولها "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أستوديوهات ومواقع التصوير المختلفة، نشاطاً فنياً مكثفاً خلال الأيام المقبلة، مع انطلاق تصوير 3 أعمال درامية جديدة لعرضها فى موسم الشتاء على رأسها مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، الذى يعود للدراما بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "إزى الصحة" عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبيارى، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.



احمد رزق

وبدأ أحمد رزق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، صباح اليوم السبت فى ديكور مدرسة، وينتمى المسلسل لنوعية الـ45 حلقة، وتشاركه فى بطولة العمل الفنانات إيمان العاصى وسوسن بدر ويسرا اللوزى وميرنا نور الدين وآخرون من النجوم، وتعكف حالياً المؤلفة هالة الزغندى على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل.

مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر، وإيمان العاصى وميرنا نور الدين، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

بينما تعود النجمة ماجدة زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، بمسلسل 45 حلقة من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث تبحث الشركة حاليًا عن مخرج للعمل، خاصة بعد الاستقرار على الفكرة الرئيسية التى ستقدمها ماجدة زكى خلال الموسم الشتوى.



ماجدة زكى

وتعقد الجهة المنتجة جلسات عمل مع ماجدة زكى من أجل الاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل،، حيث تعمل شركة سينرجى على قدم وساق للانتهاء من كل تفاصيل المسلسل، حيث استقرت الشركة على مخرج العمل ومن المقرر أن يوقع رسميًا خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للتعاقد مع الممثلين المشاركين حسب الترشيحات.

ويعد السيناريو جاهز بنسبة 50% حتى الآن، ويكتبه مؤلف يشارك فى الدراما لأول مرة يدعى محمد عبد الرحمن، وترغب الشركة فى بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة لعرض العمل في شهر ديسمبر المقبل.

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وقدمت ماجدة زكى آخر أعمالها الدرامية بمسلسل "اللهم أنى صائم" عام 2017، من بطولة النجم مصطفى شعبان، من إنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته ريم مصطفى، ندى موسى، فراس سعيد، وفاء صادق، مى نور الشريف، سليمان عيد، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

ويبدأ النجم محمد رجب تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "الأخ الكبير" بعد يومين فى ديكور منزله بمدينة الإنتاج الإعلامى والذى تم بنائه من الجهة المنتجة خاصة وأن المسلسل أحداثه تدور فى إطار شعبى ويجسد رجب شخصية سائق.



محمد رجب

والمسلسل بطولة محمد رجب وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويشارك فى بطولته هبة مجدى، عبير صبرى، ومحمد عز، وآخرون، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

ومن المعروف أن هناك عدة مسلسلات جارى تصويرها منها مسلسل "بلا دليل" بطولة خالد سليم ودرة والذى يتم عرضه حالياً بالتزامن مع تصويره، ويشارك فى بطولته كل من إسلام جمال، ونيقولا معوض، وعدد من الفنانين، إنتاج شركة "سينرجى"، وتدور أحداثه فى 45 حلقة.

وكذلك مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المقرر عرضه خلال الايام المقبلة وهو من بطولة إياد نصار وانجى المقدم، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل، إذ يتبقى 3 أيام وينتهى تصوير المسلسل بشكل كامل، ويشارك فى بطولته مى سليم، وإدوارد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج مرقس عادل.



بلا دليل