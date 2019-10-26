شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يتعاقد رسمياً على مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال لرمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم محمد دياب على بطولة مسلسل "الفتوة" الذى يلعب بطولته النجم ياسر جلال، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج سينرجى، وتأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ووقع دياب بشكل رسمى على أحد الأدوار المحورية فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى وحقبة ما قبل الـ100 عاما بحى الجمالية.

وفى السياق ذاته تواصل الشركة المنتجة التحضير للمسلسل، حيث شيدت ديكور كامل لأحد الأحياء الشعبية فى مدينة الإنتاج الإعلامى ليظهر المسلسل بشكل حقيقى أمام الجمهور، كما تبرم باقى التعاقدات حالياً بعد قائمة الممثلين التى وضعها مخرج العمل حسين المنباوى، ومن المقررالبدء فى التصوير منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

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محمد دياب قدم آخر أعماله مسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفى شعبان، وشارك فى بطولته نجلاء بدر، محمد على رزق، وآخرون، إخراج أحمد صالح، كما يعرض له حاليا مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصرى، ويشارك فى بطولته ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن النجم ياسر جلال قدم مسلسل "لمس أكتاف" مع سينرجى العام الماضى من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون