تراند اليوم : داليا البحيري تنشر صورة برفقة إبنتها وتعلق : روح الروح

نشرت الفنانة داليا البحيرى عبر حسابها بموقع “إنستجرام” مجموعة من الصورة تجمعها بابنتها الوحيدة “قسمت” من مطار القاهرة الدولى.

وعلقت داليا البحيرى على الصور قائلة: “روح الروح”.

ونالت الصور إعجابا كبيرا من متابعى داليا البحيرى، وجاءت أبرز التعليقات: “نسخة منك، الله يحفظهالك، أجازة سعيدة”.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة داليا البحيرى الدرامية مسلسل “فلانتينو”، بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه فى رمضان 2020.

مسلسل “فلانتينو” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.