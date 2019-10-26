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كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - نشرت المطربة البريطانية ” اديل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور خلال حضورها حفل عيد ميلاد مغني الراب الكندي ” دريك ” الذي أقيم في منطقة غرب مدينة هوليوود .
والتي ظهرت أديل بها في نحافة شديدة وخسارة واضحة في الوزن بسبب اتباعها لنظام ” بيلاتيس ” للياقة البدنية وفقا لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية .
ويعتبر نظام ” بيلاتيس ” هو نظام لياقة بدنية يضم مجموعة من التمرينات التى تركز على اللياقة البدنية وتساعد فى خفض الوزن من خلال المساعدة على حرق السعرات الحرارية .
وكتبت أديل في تعليقها على الصور : ” “عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص طيب وحنون التقيت به” ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ” أديل ” تظهر بإطلالة صادمة للجمهور بعد فقدانها الكثير من الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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