كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل منزلها توثق من خلاله ما حدث للشقة من أضرار بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع القاهرة وبعض المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية .
حيث ظهرت الشقة في مقطع الفيديو وهي ممتلئة بمياه الأمطار التي تسربت إلى داخلها وتسببت في تضرر السجاد والأثاث .
وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الفيديو قائلة : ” شقتي غرقت .. بس برده بعشق الشتا ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رانيا فريد شوقي .. منزل بدرية طلبة يتعرض للغرق !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.