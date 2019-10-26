بعد رانيا فريد شوقي .. منزل بدرية طلبة يتعرض للغرق !!

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل منزلها توثق من خلاله ما حدث للشقة من أضرار بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع القاهرة وبعض المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية .

حيث ظهرت الشقة في مقطع الفيديو وهي ممتلئة بمياه الأمطار التي تسربت إلى داخلها وتسببت في تضرر السجاد والأثاث .

وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الفيديو قائلة : ” شقتي غرقت .. بس برده بعشق الشتا ” .