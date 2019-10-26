دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

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كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - كشفت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” عن قرار صادم بعد الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بعد نشرها بعض الصور الخاصة بها وبإبنتها الوحيدة ” غزل ” داخل غرفة نومها .
حيث قالت دنيا بطمة لبعض الأصدقاء المقربين منها عن نيتها في الاعتزال وأن هذه الفكرة أصبحت تراودها بشكل كبير و إنها تفكر في ارتداء الحجاب أيضا وفقا لموقع ” نواعم ” .
وإنها لا تعرف متى ستتخذ هذا القرار خاصة كونها حققت مؤخرا نجاحا وجماهيرية واسعة في الكثير من الدول العربية .
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