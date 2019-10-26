تعرف على بعض الأغذية التي تحمي من الإصابة بسرطان الرئة حتى ولو كنت مدخنا

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 05:52 مساءً - أجرى مجموعة من الباحثين في المركز الطبي لجامعة ” فاندربيلت ” الأمريكية بالتعاون مع باحثين من جامعة سيول الوطنية بدراسة حديثة تفيد بأن اتباع نظام غذائي غني بالألياف والزبادي يساعد في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الرئة .

وجاءت تلك الدراسة نتاج دراسات سابقة قام بها عددا من الباحثين من قبل والتي رصدت فوائد النظام الغذائي الغني بالألياف ولبن الزبادي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الجهاز الهضمي .

وقامت الدراسة الجديدة على تحليل بيانات من دراسات شملت 1.4 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا حيث تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات بحسب كمية الألياف والزبادي التي تناولوها .

وجاءت نتائج الدراسة بأن الأشخاص المشاركين في الأكثر تناولا للزبادي والألياف انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 33 % مقارنة بمن تناولوا كميات أقل منهما .

وقال الدكتور ” شياو أوشو ” قائد فريق الباحثين : ” العلاقة بين الوقاية من سرطان الرئة وتناول الزبادي والألياف قوية .. وقد شوهدت باستمرار بين المدخنين الحاليين ومن أقلعوا عنه إضافة إلى غير المدخنين وكذلك بين الرجال والنساء ” .

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وأكد شياو أوشو أيضا أن الفوائد الصحية للألياف والزبادي تتمثل في تعزيز نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء .

وكانت قد كشفت دراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالتهاب مفصل الركبة وهشاشة العظام ويحافظ على صحة القولون .. وبالنسبة للفتيات خلال مرحلة المراهقة والشباب يساعد في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي .

وأن النساء اللاتي يتناولن أطعمة غنية بالألياف بكثرة أثناء الحمل يقلل ذلك من خطر إصابة أطفالهن بمرض الربو وحساسية الشعب الهوائية .

يذكر أن الأطعمة الغنية بالألياف في الخضروات مثل : ” الجزر والبطاطس والسبانخ والبروكلي والكوسا والخس والباذنجان والملفوف “.. وفي الفواكه تشمل مثلا : ” الموز والتفاح والفراولة والخوخ والبرتقال ” ..وفي الحبوب والبقوليات مثل : ” القمح والبازلاء والعدس والفاصوليا والفول والحمص ” .