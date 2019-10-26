نادين نجيم تطالب بالطلاق.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من أوائل النجمات المشاركات بالتظاهرات اللبنانية الشعبية.

وفي تغريدة لافتة، طالبت نجيم بطلاق الحكومة اللبنانية للشعب، موضحة أن الطلاق بداية جديدة، مرفقة التغريدة بعبارة إنجليزية: "أنا لوحدي أستطيع تغيير حياتي، لن يفعل أحد ذلك بدلاً مني".

وكتبت نجيم عبر "تويتر": "طلقونا لو سمحتوا وأعطونا فرصة نتعرف على غيركم بيعرف قيمتنا اكتر وبيلعبوا دور صح بحياتنا وبيجتهدوا لتحقيق مطالبنا كل يوم".

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وتابعت النجمة اللبنانية: "الطلاق منا نهاية الدني بل هو بداية حياة جديدة"، وأرفقت التغريدة بوسم "طلقونا".

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم انفصلت عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر حوالي 7 سنوات.

واللافت أن متابعي النجمة اللبنانية يلاحظون تغيرات واضحة بعد إعلانها خبر طلاقها من خلال حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل مُختلف.