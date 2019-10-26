أوكا و مي كساب يحتفلان بمولودهما الجديد

رزقت الفنانة مي كساب صباح، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، بمولودها الثالث من المطرب الشعبي أوكا، وأختارت مي لمولودها الجديد اسم نوح.

مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى "فريدة" بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية "داليدا".

ونشرت الممثلة هبة عبد الحكيم، مجموعة صور من داخل المستشفي برفقة أوكا، وهما في إنتظار المولد، وعلقوا أسم المولد على غرفتها.

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