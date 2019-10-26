محمد عساف ينهي جولته الفنية الخيرية في أميركا

نهى الفنان محمد عساف جولته الخيرية التي شملت 9 مدن أمريكية والتي أشرفت عليها منظمة الإغاثة الإسلامية الأمريكية islamic-relief usa .



وانطلقت الجولة الفنية لـ عساف من مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورينا التي كانت أولى المحطات التي التقى فيها بجمهوره العربي في تلك المدينة ، تبعها بحفل فني في مدينة دالاس ومدينة اناهيم ، واختتم الفنان محمد عساف جولته الفنية بحفل فني كبير اقيم في مدينة نيو اورلينز .



يشار إلى أن عوائد تلك الحفلات الفنية ذهبت جميعها لصالح مشروعات خيرية صحية وتعليمية في فلسطين ، بهدف إكمال برنامج المنظمة التي تعنى بدعم المشاريع الخيرية في مختلف الدول العربية ، لتكون هذه الجولة استكمالا لجولات سابقة عساف ساهم بها جميعا لدعم تلك المشاريع الخيرية .



وتميزت الجولة الفنية للفنان محمد عساف بتقديم باقة منوعة من الأغنيات العاطفية والوطنية التي تفاعل معها الجمهور العربي من مختلف الجاليات والفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية .

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