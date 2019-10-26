القاهرة – لايف ستايل
يعكف الروائي والسيناريست محمد صبري على الانتهاء من كتابة أحدث أصدارته الروائية الجديدة والتي تحمل أسم "العوض"،ومن المقرر أن يشارك بها في معرض الكتاب المقبل.
ولفت صبري إلى أنها أستكمالا لأحداث رواية "فيروز" ،التي صدرت عن دار دون للنشر والتوزيع، وشاركت معرض الكتاب الماضي،وكانت قد حققت نجاحا كبيرا ونسبة مبيعات ضخمة،وحازت على أعجاب القراء والمتابعين، كما أشارإلى أنه أوشك على تحويل"فيروز"إلى نص سيناريو وسوف يتم أعتمادها كعمل فني قريبا .
وأضاف"صبري" أنه يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على كافة التفاصيل وأختيار الفنان والفنانة الذين سيقامون بدور البطولة خلال العمل.
يشار إلى أن أحداث رواية "فيروز" تدور حول تجربة حب حقيقية،وتقابل العديد من المشاكل والازمات، وتتوالى الأحداث في أطار تشويقى
قد يهمك ايضاً:
حكاية فيلم "أحدب نوتردام" الذي أبكى القلوب والعيون
رواية "عندما تشيخ الذئاب" مِن عالم الأدب إلى الدراما
كانت هذه تفاصيل خبر الكاتب محمد صبري يستعد لاقتحام عالم الدراما برواية "العوض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.