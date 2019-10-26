الكاتب محمد صبري يستعد لاقتحام عالم الدراما برواية "العوض"

يعكف الروائي والسيناريست محمد صبري على الانتهاء من كتابة أحدث أصدارته الروائية الجديدة والتي تحمل أسم "العوض"،ومن المقرر أن يشارك بها في معرض الكتاب المقبل.

ولفت صبري إلى أنها أستكمالا لأحداث رواية "فيروز" ،التي صدرت عن دار دون للنشر والتوزيع، وشاركت معرض الكتاب الماضي،وكانت قد حققت نجاحا كبيرا ونسبة مبيعات ضخمة،وحازت على أعجاب القراء والمتابعين، كما أشارإلى أنه أوشك على تحويل"فيروز"إلى نص سيناريو وسوف يتم أعتمادها كعمل فني قريبا .

وأضاف"صبري" أنه يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على كافة التفاصيل وأختيار الفنان والفنانة الذين سيقامون بدور البطولة خلال العمل.

يشار إلى أن أحداث رواية "فيروز" تدور حول تجربة حب حقيقية،وتقابل العديد من المشاكل والازمات، وتتوالى الأحداث في أطار تشويقى

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