حفل غنائي يضم أصالة وماجد المهندس ورابح صقر في الرياض 5 تشرين الثاني المقبل

يستعد عدد من النجوم لأحياء حفلات غنائية ضخمة خلال الفترة المقبلة ضمن الفعاليات التي تضم حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده.



يضم الحفل المقرر إقامته يوم 5 نوفمبر عدد كبير من نجوم الغناء هم أصالة، وماجد المهندس ورابح صقر، ونوال الكويتية، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب.



كما تبدأ أسعار تذاكر دخول الحفل من ١٧٥ ريـال وتصل إلى ١٢٠٠ريـال سعودي، بينما تشارك الفنانة أروى في هذه الفعاليات بإحيائها حفل غنائي مساء اليوم في جلسات ليالي عدن. قد يهمك ايضاً:ن وال الكويتية تشارك ماجد المهندس ورابح صقر حفلهما في الرياض 5 تشرين الثاني ماجد المهندس يُعلن تعاطفه مع العراق بعد مظاهرات بغداد عبر مواقع التواصل

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