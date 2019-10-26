محمد رمضان يٌعلن عن بطلة أغنيته المصورة الجديدة "السلطان"

انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير أغنيته الجديدة "السلطان"، في المغرب.



ونشر "رمضان" صورة جديدة عبر "إنستغرام" من كواليس الكليب، وعلق عليها قائلا: "صديقتي الفنانة عراقية الأصل نور ستارز مبسوط بوجودك في الكليب بدور السلطانة".



وأعلن محمد رمضان طرح كليب "السلطان" اليوم السبتً على قناته الرسمية على بـ"اليوتيوب"، قائلأ: "ثقة في الله نجاح.. إنتاج روتانا وإخراج رفيق الرحلة مخرج كليب "إنساي" و"الملك" و"نمبر وان" حسام الحسيني".



وكشف "رمضان"، لبرنامج theinsider، عن سبب اختياره لدولة المغرب لتصوير أحداث أغنيته فيها، قائلا: "شكل الأغنية والديكور والملابس تدور في العصر العربي القديم وتم اختيار المغرب لاحتفاظها بهذا التراث العريق".



من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2020، من إخراج محمد سامي.

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