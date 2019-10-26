محمد حماقي يشوق المشاهدين للحلقة المقبلة من برنامج "ذا فويس"

شوق المطرب محمد حماقي، جمهوره عبر حسابه بـ"إنستغرام" لمشاهدة حلقة الغد من برنامج "ذا فويس" على قناة "mbc masr".



ونشر "حماقي"، صورة له من كواليس البرنامج، وعلق عليها قائلًا: "المواجهات في فريقي بكره هتكون نااااااارية جاهزين ؟؟ .. فريق حماقي".



"ذا فويس 5" طرق عليه العديد من التغيرات في لجنة التحكيم التي ضمت كلاً من الديفا سميرة سعيد والنجمة أحلام والنجم محمد حماقي والسوبر ستار راغب علامة، كما أن البرنامج شهد استحداث آلية جديدة عبارة عن "زر البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من أهم برامج المسابقات وأشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية بمشاركة مواهب من 17 دولة عربية، ومن تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.



ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

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