رامي صبري داخل صالة الألعاب الرياضية في أحدث ظهور له

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

وظهر رامي صبري داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه، من خلال علامات الإعجاب والتعليقات.

وطرح رامي صبري مؤخرا كليب "وبقابل ناس"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث تم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل.

وكان ألبوم "فارق معاك"، استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلاً عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز"، وضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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