طرح الإعلان الدعائي لفيلم "نجمة الصبح"للمخرج جود سعيد

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم نجمة الصبح البوستر الرسمي للفيلم بالتزامن مع إعلان أيام قرطاج السينمائية مواعيد عرض الفيلم، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.



ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.

قد يهمك ايضاً:

ليلى علوى تعتذر عن عدم حضور أيام قرطاج السينمائية لظروف طارئة

محمد صيام المصري الوحيد في لجان تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية