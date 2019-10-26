جمعية الفيلم تعرض فيلم "لحن لم يتم" في مركز الثقافة السينمائية

تعرض جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، بالتعاون مع جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، فيلم تسجيلى عن قصة حياة الفنانة أسمهان بعنوان "لحن لم يتم" فى السادسة من مساء غدا السبت ٢٦ أكتوبر الجارى، بمركز الثقافة السينمائية .



الفيلم بصوت الفنان فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج عادل السيد، ومدته ٣٩ دقيقة، تصوير محمد عادل، حامد العربي، حسين بسيونى، مونتاج فريد عادل، إنتاج الدكتور أحمد مراد ومحمود الأحمدية، محمد عبدالعزيز .



وعقب عرض الفيلم، يناقش مدير التصوير محمود عبد السميع الفيلم مع صناعه، ويتحدث الفنان عادل السيد عن العديد من المواقف الإنسانية فى حياة الفنانة أسمهان وأهم محطاتها الفنية مع شقيقها الموسيقار فريد الأطرش .

قد يهمك ايضاً:

صورة نادرة تجمع الفنان الراحل فريد الأطرش بأفراد أسرته

جمال فياض يكشف سرًا حديثًا عن وفاة الموسيقار المبدع فريد الأطرش