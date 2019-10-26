شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "بين بحرين" اليوم الاثنين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام يوم الاثنين المقبل عرض خاص لفيلم "بين بحرين" وذلك فى الساعة السابعة مساء فى إحدى سينمات الزمالك، والفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس، ومن المقرر حضور عدد من الفنانين.

"بين بحرين" فيلم للمخرج أنس طلبة وهو تعاون مشترك بين المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويأتى إيمانا بدور السينما المهم فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة.

تدور أحداث الفيلم حول الحياة فى القرى وتسليط الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.