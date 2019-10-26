شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين: استغرقت عامين فى تحضير ألبوم "ده اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب محمد شاهين عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا عقب طرح ألبومه الأخير "ده اللى جاى" الذى حقق نجاحا كبيرا.

وقال شاهين، فى تصريحات خاصة، أنه بذل مجهودا كبيرا من خلال الألبوم الذى استغرق فى تحضيراته سنتين، مشيرا إلى أنه مبسوط بالأغانى الذى قدمها والتى تنوعت مابين الدراما والمقسوم وغيرها التى نالت إعجاب جمهوره.

ومن ضمن أغانى ألبوم محمد شاهين الجديد: "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.

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وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادى، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.